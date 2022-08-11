Karim Benzema, Real Madrid'in en golcü 2. ismi oldu

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:12
<p>Son yıllarda Avrupa kupalarını domine eden Real Madrid, bir kupayı daha müzesine götürdü. </p>

Son yıllarda Avrupa kupalarını domine eden Real Madrid, bir kupayı daha müzesine götürdü. 

<p>Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Süper Kupa'da Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'nın sahibi oldu.</p>

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Süper Kupa'da Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

<p>Real Madrid’i Avrupa’nın en büyüğü yapan goller David Alaba ve Karim Benzema’dan geldi.</p>

Real Madrid’i Avrupa’nın en büyüğü yapan goller David Alaba ve Karim Benzema’dan geldi.

<p>Eintracht Frankfurt maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, takımının ikinci golünü kaydederken kulüp tarihine bir rekor daha ekledi.</p>

Eintracht Frankfurt maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, takımının ikinci golünü kaydederken kulüp tarihine bir rekor daha ekledi.

<p>Bugüne kadar Real Madrid formasıyla 323 gol atan Benzema, bu sayıyı 324'e yükseltti ve İspanyol efsane Raul'u geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.</p>

Bugüne kadar Real Madrid formasıyla 323 gol atan Benzema, bu sayıyı 324'e yükseltti ve İspanyol efsane Raul'u geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.

<p>Raul 323 golle üçüncü sıraya gerilerken kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu 450 golle Cristiano Ronaldo.</p>

Raul 323 golle üçüncü sıraya gerilerken kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu 450 golle Cristiano Ronaldo.

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