Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
07 Nisan 2025 Pazartesi, 10:13
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı sürüyor.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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