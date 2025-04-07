Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı sürüyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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