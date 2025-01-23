Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Baroni yönetimindeki Lazio, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.
LAZİO - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak.
LAZİO - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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