Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 12:28
Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.

Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZİO - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak.

Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZİO - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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