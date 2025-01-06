Roma'dan Lazio'ya geçit yok!
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, konuk ettiği Lazio'yu 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, Lazio'yu konuk etti.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev szhibi 2-0 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 18. dakikada Alexis Saelemaekers kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lazio, maç fazlasıyla 23 puana yükselerek 10. sıraya yerleşti. Lazio ise maç fazlasıyla 35 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.
Serie A'da bir sonraki hafta Roma, Bologna'ya konuk olacak. Lazio ise Como'yu ağırlayacak.
Etiketler: #roma #lazio #İtalya Serie A
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