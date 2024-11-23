Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2024 Cumartesi, 11:25
Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Steve Cooper'ın ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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