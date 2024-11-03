Manchester United ile Chelsea yenişemedi!

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United ile Chelsea yenişemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 23:31

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Manchester United ile Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Old Trafford'da oynanan maçta Manchester United'ın golünü 70. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes atarken, Chelsea'nin golünü 74. dakikada Moises Caicedo attı.

ALTAY BAYINDIR FORMA GİYMEDİ

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır maçta forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 13, Chelsea ise 18 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United evinde Leicester City ile karşılaşırken, Chelsea sahasında Arsenal'i ağırlayacak.


Etiketler: #manchester united #chelsea #İngiltere Premier Lig

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