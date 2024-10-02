Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 11:45
Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor.

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİLLE - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİLLE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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