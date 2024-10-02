Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LİLLE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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