Lille maçı öncesi Real Madrid'de Arda Güler kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11'de forma giyeceği ileri sürüldü.
Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, lig aşamasının ikinci maçına Fransa'da çıkıyor.
Carlo Anceotti'nin ekibi, ikinci hafta maçında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. İspanyol devi ilk hafta maçında Stuttgart'ı 3-1 yenmişti.
REAL MADRİD'DE ARDA GÜLER KARARI
Real Madrid, mücadele için bugün Fransa'ya gitti. Lille-Real Madrid karşılaşması çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA'nın sitesinde yer alan maç bilgilerinde Arda Güler muhtemel 11'de yer aldı.
UEFA'NIN MUHTEMEL 11'İNDE YER ALDI
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Thibaut Courtois ve Kylian Mbappe'nin Lille karşısında forma giymesi beklenmiyor.
UEFA'da yer alan bilgilere göre Lille karşısında Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle:
Andriy Lunin; Lucas Vazquez, Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelein Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius Junior
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