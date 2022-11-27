Lionel Messi, Meksika karşısında iki yeni rekora imza attı!

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 09:33
<p>2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci mücadelelerle sürerken, C Grubu karşılaşmasında Arjantin Meksika ile karşı karşıya geldi. Mücadele Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, goller Messi ve Fernandez'den geldi.</p>

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci mücadelelerle sürerken, C Grubu karşılaşmasında Arjantin Meksika ile karşı karşıya geldi. Mücadele Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, goller Messi ve Fernandez'den geldi.

<p><strong>İKİ REKOR BİRDEN!</strong></p> <p>Lionel Messİ, Meksika'ya karşı oynadığı mücadelede iki rekora imza attı.</p>

İKİ REKOR BİRDEN!

Lionel Messİ, Meksika'ya karşı oynadığı mücadelede iki rekora imza attı.

<p>Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 35 yaşındaki yıldız, 1966'dan bu yana Arjantin forması altında iki Dünya Kupası maçında hem gol atıp, hem de asist yapan ilk futbolcu oldu.</p>

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 35 yaşındaki yıldız, 1966'dan bu yana Arjantin forması altında iki Dünya Kupası maçında hem gol atıp, hem de asist yapan ilk futbolcu oldu.

<p>Messi, daha önce 2006 Dünya Kupası'nda Sırbistan karşılaşamasında gol atıp asist yapmıştı.</p>

Messi, daha önce 2006 Dünya Kupası'nda Sırbistan karşılaşamasında gol atıp asist yapmıştı.

<p><strong>MARADONA'YI YAKALADI</strong></p> <p>Lionel Messi attığı güzel golle, Arjantin Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'ndaki 8. golüne ulaştı ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona'yı yakaladı. </p>

MARADONA'YI YAKALADI

Lionel Messi attığı güzel golle, Arjantin Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'ndaki 8. golüne ulaştı ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona'yı yakaladı. 

<p>35 yaşındaki yıldız futbolcu iki gol daha atması halinde Tangocular adına en çok gol atan futbolcu olan efsane golcü Batistuta'yı da yakalamış olacak.</p>

35 yaşındaki yıldız futbolcu iki gol daha atması halinde Tangocular adına en çok gol atan futbolcu olan efsane golcü Batistuta'yı da yakalamış olacak.

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