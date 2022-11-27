Lionel Messi, Meksika karşısında iki yeni rekora imza attı!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci mücadelelerle sürerken, C Grubu karşılaşmasında Arjantin Meksika ile karşı karşıya geldi. Mücadele Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, goller Messi ve Fernandez'den geldi.
İKİ REKOR BİRDEN!
Lionel Messİ, Meksika'ya karşı oynadığı mücadelede iki rekora imza attı.
Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 35 yaşındaki yıldız, 1966'dan bu yana Arjantin forması altında iki Dünya Kupası maçında hem gol atıp, hem de asist yapan ilk futbolcu oldu.
Messi, daha önce 2006 Dünya Kupası'nda Sırbistan karşılaşamasında gol atıp asist yapmıştı.
MARADONA'YI YAKALADI
Lionel Messi attığı güzel golle, Arjantin Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'ndaki 8. golüne ulaştı ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona'yı yakaladı.
35 yaşındaki yıldız futbolcu iki gol daha atması halinde Tangocular adına en çok gol atan futbolcu olan efsane golcü Batistuta'yı da yakalamış olacak.
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