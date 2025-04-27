Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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