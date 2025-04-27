Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 12:33
Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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