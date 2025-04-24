Arsenal'dan Liverpool'u sevindiren puan kaybı!
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Arsenal, 3. dakikada Jakub Kiwior'un golüyle öne geçti. Crystal Palace, 27. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle eşitliği sağladı. Leandro Trossard, 42. dakikada Arsenal'ı öne geçiren golü attı. 83. dakikada ise Jean Philippe Mateta Crystal Palace'a 1 puanı getiren golü kaydetti.
LIVERPOOL'A 1 PUAN YETECEK
Bu beraberlikle birlikte puanını 67'a yükselten Arsenal, 1 maç fazlasıyla Liverpool ile arasındaki puanını 12'ye indirdi ancak Liverpool, 27 Nisan'da Tottenham'dan Anfield'da 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Crystal Palace ise 45 puana yükseldi.
Arsenal, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise evinde Nottingham Forest'ı konuk edecek.
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