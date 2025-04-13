Liverpool şampiyonluk için geri sayıma geçti!
West Ham United'ı Anfield'da 2-1 mağlup eden Liverpool, kalan 6 haftada 6 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luis Diaz ve 89. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
West Ham'ın tek golünü 86. dakikada Andrew Robertson kendi kalesine attı.
Puanını 76'ya çıkaran Liverpool, kalan 6 haftada 6 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan West Ham United ise 35 puanda kaldı.
Liverpool, gelecek hafta Leicester deplasmanına gidecek. West Ham ise Southampton'ı ağırlayacak.
Etiketler: #liverpool #İngiltere Premier Lig #west ham united
Spor Haberleri
- Liverpool şampiyonluk için geri sayıma geçti!
- Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı!
- Gaziantep FK, 2 maç sonra kazandı!
- Kayserispor'dan Kasımpaşa maçında 10 kişiyle 3 puan!
- Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a 5 kötü haber!
- Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti!
- Toprak Razgatlıoğlu'ndan 4. zafer!
- Fenerbahçe uzatmalarda güldü!
- Galatasaray, Hakkarigücü'ne takıldı!
- Beşiktaşlı oyuncudan kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- 'Trump 'Erdoğan'ı severim' dedikten sonra...'
- 'Milletin malına mülküne çökenler...'
- Silivri'ye gece yarısı operasyonu!
- Trump övdü mü, tehdit mi etti?
- 'Milliyetçilerin hepsi komünist oldu'
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da açıklama
- Bir AKP klasiği: Torbadan 'ayrıcalık' çıktı!