Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Pierra Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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