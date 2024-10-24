Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2024 Perşembe, 12:58
Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Pierra Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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