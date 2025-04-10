Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
10 Nisan 2025 Perşembe, 14:06
Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 

Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LYON - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:00'de başlayacak.

Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LYON - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

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