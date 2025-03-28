Antony'den Manchester United itirafı: 'Çok iyi şeyler öğrendim ama...'
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Antony, Manchester United hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Ara transfer döneminde kiralık olarak Real Betis'e katılan Manchester United futbolcusu Antony, Manchester United'daki deneyimini ve Real Betis hakkındaki fikirlerini paylaştı.
"MANCHESTER UNITED'DA ÇOK İYİ ŞEYLER ÖĞRENDİM AMA.."
Brezilyalı oyuncu, Real Betis'e transfer olmanın kendisi için en iyi karar olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Sevilla'da birçok şey bana Brezilya'yı hatırlatıyor. Güneş, yemekler, insanlar... Ülkemizden gelen biri için bunlar çok önemli. Kendimi bulmam ve mutlu olmam gerekiyordu. Her gün, en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Manchester United'da çok iyi şeyler öğrendim ama aynı zamanda çok kötü deneyimler de yaşadım."
11 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Real Betis ile 11 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu için yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgilendiği söyleniyor.
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