Manchester United'da Altay Bayındır kararı!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 19:57

Güncelleme: 25.03.2025 - 19:57

Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Ruben Amorim'in ekibi, yaz transfer döneminde 10 futbolcusuyla yollarını ayırmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester United'ın veda edeceği isimler arasında Altay Bayındır'ın ismine de yer verildi. Manchester United'ın milli kaleci için bir alıcı arayacağı öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.