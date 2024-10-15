Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:05'te başlayacak.
THY EuroLeague'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
MACCABİ TEL AVİV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:05'te başlayacak.
MACCABİ TEL AVİV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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