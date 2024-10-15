Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 10:31
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACCABİ TEL AVİV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolić Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:05'te başlayacak.

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACCABİ TEL AVİV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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