Anadolu Efes'ten Yalovaspor'a 41 sayı fark

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yalovaspor'u 41 sayı farkla mağlup etti.

Anadolu Efes'ten Yalovaspor'a 41 sayı fark
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 20:22

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 100-59 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Anadolu Efes: Bryant 5, Thompson 6, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Erkan Yılmaz, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 12, Smits 7, Johnson 16, Doğuş Özdemiroğlu 14, Burak Can Yıldızlı 8, Willis 6

Yalovaspor Basketbol: McConico 13, Clark Jr 11, Peterka 13, Akif Egemen Güven 7, Ege Özçelik 2, Boran Güler, Mert Can Yılmam 2, Kadir Bayram 5, Çağatay Özkan 3, Melih Kapucu 3

1. Periyot: 29-13

Devre: 60-25

3. Periyot: 81-40

Beş faulle çıkan: 38.34 McConico (Yalovaspor Basketbol)


Etiketler: #anadolu efes #Yalovaspor Basketbol #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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