Anadolu Efes'ten Yalovaspor'a 41 sayı fark
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yalovaspor'u 41 sayı farkla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 100-59 yendi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Anadolu Efes: Bryant 5, Thompson 6, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Erkan Yılmaz, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 12, Smits 7, Johnson 16, Doğuş Özdemiroğlu 14, Burak Can Yıldızlı 8, Willis 6
Yalovaspor Basketbol: McConico 13, Clark Jr 11, Peterka 13, Akif Egemen Güven 7, Ege Özçelik 2, Boran Güler, Mert Can Yılmam 2, Kadir Bayram 5, Çağatay Özkan 3, Melih Kapucu 3
1. Periyot: 29-13
Devre: 60-25
3. Periyot: 81-40
Beş faulle çıkan: 38.34 McConico (Yalovaspor Basketbol)
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