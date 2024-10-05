Deplasmanda güzel başlangıç! Anadolu Efes, İtalya'da EuroLeague'i güzel açtı!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ilk hafta maçında Virtus Bologna'yı deplasmanda 76-67 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ilk hafta maçında Virtus Bologna'yı deplasmanda karşılaştı.
Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmanda rakibini 76-67 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Salon: Unipol
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Alberto Baena (İspanya)
Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 16, Hackett 5, Clyburn, Shengelia 12, Zizic 7, Belinelli 7, Pajola 2, Polonara 2, Diouf 7, Tucker 2, Morgan 7, Akele
Anadolu Efes: Thompson 6, Bryant 12, Johnson, Ercan Osmani 5, Oturu 14, Larkin 11, Beaubois 7, Nwora 5, Smits 6, Poirier 4, Hollatz, Willis 6
1. Periyot: 21-15
Devre: 36-36
3. Periyot: 52-51
Etiketler: #anadolu efes #thy euroleague #virtus bologna
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