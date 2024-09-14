Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayınlanacak.
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