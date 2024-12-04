Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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