Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 13:00
Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

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