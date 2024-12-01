Manchester United kendi evinde şov yaptı!
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 4-0'lık skorla kazandı.
Yeni teknik direktör Ruben Amorim'in Old Trafford'daki ilk lig maçında gol perdesini 34. dakikada Marcus Rashford açtı. Joshua Zirkzee, 41. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
İKİ İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
İkinci yarıya çok hızlı başlayan Manchester United, 46. dakikada Marcus Rashford'ın 2. golüyle skoru 3-0'a getirdi. Günün başarılı isimlerinden Joshua Zirkzee, 64. dakikada maçın skorunu belirledi.
Manchester United'da sarı kart gören Lisandro Martinez ve Kobbie Mainoo, cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 19'a çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Everton, 11 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Everton ise Wolves'u ağırlayacak.
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