Manchester City'ye büyük şok: 3-0'ı koruyamadı!
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.
Manchester City, 44. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan ile 3-0 öne geçti.
Bu dakikada sonra geri dönen Feyenoord, 75. dakikada Anis Hadj-Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada David Hancko'nun attığı gollerle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.
HAALAND TARİHE GEÇTİ AMA...
Manchester City'de ilk golü atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde en az maçta 50 gole etki eden oyuncu oldu (İkinci golüyle birlikte 44 maçta 46 gol, 5 asist). Norveçli yıldızın olağanüstü istatistikleri, Manchester City'yi puan kaybından kurtaramadı.
Bu karşılaşma öncesi oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Manchester City, bu maçta da 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı ve galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK TAKIM
Öte yandan Manchester City, Devler Ligi'nde 75. dakikaya 3 farklı önde girip puan kaybeden ilk takım oldu.
Bu sonucun ardından Manchester City 8, Feyenoord 7 puana yükseldi.
Manchester City, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.
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