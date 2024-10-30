Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, kendi sahasında Steve Cooper'ın ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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