Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 11:40
Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, kendi sahasında Steve Cooper'ın ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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