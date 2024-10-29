Kulübü resmen açıkladı: Manchester United yeni hocasını buldu!
Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon, Manchester United'ın 39 yaşındaki Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'i takımın başına getirmek için kendileri ile görüştüklerini açıkladı.
Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı.
Portekiz ekibi Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim'in serbest kalma maddesini ödemek istediklerini kendilerine bildirdiğini açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İngiliz devinin teklifini kabul eden Portekizli teknik direktör, resmi prosedürlerin ardından İngiliz ekibinin başına geçecek.
Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.
Etiketler: #Ruben Amorim #manchester united #sporting lizbon
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