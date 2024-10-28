Kötü gidişin faturası kesildi: Manchester United'da Erik ten Hag dönemi resmen bitti!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Manchester United, başarısız sonuçların ardından dikkat çeken bir karar aldı.
İngiliz devi, teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz" denildi.
Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici süreliğine Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.
Kulübün ilk 114 yılını 21 menajerle geçiren Manchester United, son 11 yılda 9 menajer ile çalıştı.
2 KUPA KAZANMIŞTI
Erik ten Hag 2022'nin nisan ayında Manchester United'ın başına geçmiş ve 2023'te İngiltere Kupası, 2024'te ise FA Cup'ı İngiliz ekibine kazandırmıştı.
Manchester United'da 128 maça çıkan Erik ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik direktör, 1.84 puan ortalamasıyla oynadı.
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