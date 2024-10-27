Manchester United uzatmalarda yıkıldı: Kötü gidişi devam etti!
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Ham United'a 2-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United deplasmanda Julen Lopeteugi'nin çalıştırdığı West Ham United'a 2-1 mağlup oldu.
Londra Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi West Ham United'ın gollerini 74. dakikada Crysensio Summerville ve 90+2'de penaltıdan Jarrod Bowen kaydetti.
ALTAY BAYINDIR FORMA GİYMEDİ
Manchester United'ın tek golünü ise 81. dakikada Casemiro kaydetti. Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United 11 puanda kalırken, West Ham United puanını 11'e yükseltmiş oldu. Manchester United, Premier Lig'de 14. sıraya geriledi.
Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Manchester United sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.
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