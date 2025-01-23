Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 12:35
Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Philippe Clement'in ekibi Rangers ile karşılaşacak.

Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak.

Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma tabii spor kanalından naklen yayımlanacak.

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