Manchester United'a Altay Bayındır tepkisi: 'Dünya çapında bir performans sergileyen...'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:08

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:08

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de son olarak konuk ettiği Brighton'a 3-1 mağlup oldu.

NTV Spor'un haberine göre, Andre Onana'nın maçtaki bireysel hataları dikkat çekerken, Altay Bayındır sesleri iyice yükselmeye başladı.

Manchester Unitedlı taraftarlar, Brighton maçı sonrası sosyal medyada Andre Onana'ya büyük tepki gösterirken, kalenin Altay Bayındır'a emanet edilmesi gerektiğini ifade etti.

İşte taraftarların Altay Bayındır'la ilgili yaptığı bazı paylaşımlar:

"Altay Bayındır, Arsenal maçından sonra nasıl ilk 11'de başlamıyor? Oynadığında hata yapmıyor ve çok tutkulu."

"Altay Bayındır gibi dünya çapında bir performans sergileyen kalecin bir sonraki maça ilk 11'de başlamıyor. Neden Onana'yı oyuna alıyoruz?"

"Onana, Brighton'a karşı tam bir felaketti. Bir sonraki maçta Altay Bayındır'a şans verme zamanı. Daha kötü olamaz değil mi?"

"Altay Bayındır takımda yer almayı hak ediyor. Onana korkunçtu."

"Manchester United için kötü sonuç. Onana hiç ikna edici değil. Altay Bayındır'a lig maçlarında şans vermenin zamanı geldi."

"Artık Onana yok. Amorim cesur olmalı ve artık 'hayır' demeli. Bunu yapmaya devam edemezsin! Altay Bayındır'ın çok daha iyi olacağını sanmıyorum ama kaybedecek neyimiz var? Onana'nın takıma yardımcı olmadığına ikna oldum."

"Tamam, Onana hakkında bir konuşma yapmamız gerekiyor. United için yeterince iyi değil. Pahalı hatalar yapıyor, hiç tutkusu yok. Bayındır daha iyi. Onana abartılıyor."

"Altay Bayındır, Onana'nın performansını izlerken dudaklarını yalamıştır herhalde."

ARSENAL MAÇINDA TURU GETİRMİŞTİ

FA Cup 3. turundaki Arsenal maçında Manchester United kalesini koruyan Altay Bayındır, harika performansıyla takımının turlamasında başrol oynamıştı.

Maçın normal süresinde bir penaltı ve çok net bir gol pozisyonu çıkaran Altay Bayındır, seri penaltı atışlarında da bir kurtarış yaparak turun mimarı olmuştu.