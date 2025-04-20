Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 13:24
Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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