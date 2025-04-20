Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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