İngiltere'de tarihi maç: 9 gollü düelloda gülen taraf Manchester United!

Mnachester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympique Lyon'u 5-4 mağlup ederek yarı final bileti alan ekip oldu.

İngiltere'de tarihi maç: 9 gollü düelloda gülen taraf Manchester United!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:53

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon'u konuk etti.

İlk maçta olduğu gibi Old Trafford'da 90 dakika 2-2 sona erdi ve maç uzatmaya kaldı. Uzatmalarda tarihi anlar yaşandı. 114. dakikaya 4-2 yenik giren Machester United maçı 5-4 kazanarak tarih yazdı.

Manchester United'a yarı finali getiren goller 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1'de Diogo Dalot, 114. dakikada Bruno Fernandes (Penaltıdan, 120. dakikada Mainoo ve 120+1'de Maguire attı.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

İngiliz ekip yarı finalde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Yarı finalin ilk maç 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


Etiketler: #manchester united #lyon #uefa avrupa ligi

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