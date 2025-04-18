İngiltere'de tarihi maç: 9 gollü düelloda gülen taraf Manchester United!
Mnachester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympique Lyon'u 5-4 mağlup ederek yarı final bileti alan ekip oldu.
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon'u konuk etti.
İlk maçta olduğu gibi Old Trafford'da 90 dakika 2-2 sona erdi ve maç uzatmaya kaldı. Uzatmalarda tarihi anlar yaşandı. 114. dakikaya 4-2 yenik giren Machester United maçı 5-4 kazanarak tarih yazdı.
Manchester United'a yarı finali getiren goller 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1'de Diogo Dalot, 114. dakikada Bruno Fernandes (Penaltıdan, 120. dakikada Mainoo ve 120+1'de Maguire attı.
YARI FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
İngiliz ekip yarı finalde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
Yarı finalin ilk maç 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Etiketler: #manchester united #lyon #uefa avrupa ligi
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