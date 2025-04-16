Ruben Amorim açıkladı: Manchester United'dan Altay Bayındır kararı!
Manchester United'ın Lyon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında kalede Andre Onana forma giyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile sahasında karşılaşacak Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in kaledeki tercihi belli oldu.
ANDRE ONANA KARARI
Ruben Amorim, Lyon ile oynanacak rövanş maçında kalede Andre Onana'ya forma verecek. Portekizli teknik adam, Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Bir antrenör ve oyuncu olarak, bu durumdaki bir oyuncuya yardımcı olabilecek şeyler yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Oyuncuları fiziksel olarak hazırlamaktan bahsediyoruz ama aynı zamanda onları zihinsel olarak da hazırlamalı ve yönetmeliyiz. Bu maçta benim düşüncem Andre Onana'yı oynatmak" diye konuştu.
Kamerunlu file bekçisi, Lyon ile deplasmanda oynanan ilk maçta yenilen iki golde de büyük hata yapmış ve büyük tepki çekmişti. Bu hataların ardından Manchester United'ın, Lyon maçının ardından ligde Newcastle United ile karşı karşıya geldiği mücadelede Altay Bayındır forma giymiş ve milli file bekçisi Premier Lig'deki ilk maçına çıkmıştı.
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü sahasında Lyon ile karşılaşacak. İki takım arasında Fransa'daki ilk maç 2-2 sona ermişti.
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