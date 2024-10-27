Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 12:26
Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MARSİLYA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MARSİLYA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

marsilya psg Fransa Ligue 1

En Çok Okunan Haberler