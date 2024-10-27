Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
PSG, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.
MARSİLYA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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