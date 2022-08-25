Matthaus, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği formayı müzeye verdi
Arjantin'in Madrid Büyükelçiliğinde düzenlenen törende Matthaus, 29 Haziran 1986 tarihinde başkent Meksiko'daki Aztek Stadı'nda oynanan ve Arjantin'in Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Şampiyonu olduğu final maçı sonunda kendi formasıyla değiş tokuş ederek Maradona'dan aldığı formayı 36 yıl sonra elinden çıkardı.
Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan 61 yaşındaki Matthaus, "Bu önemli hatıra forma müzede harika bir yer alacak. Maradona benim için sadece büyük bir futbol efsanesi olmakla kalmadı aramızda büyük bir dostluk da oldu. O futbolda bir tek ve tüm dünya Maradona'yı bir efsane olarak tanıyor." ifadelerini kullandı.
Futbol dünyasında önemli izler bırakan eşyaları toplayan, futbol koleksiyoncusu Legends grubunun girişimi ve LaLiga ile Madrid Belediyesi'nin destekleriyle yapılan söz konusu müzenin, içinde restoran ve eğlence merkezlerinin de olduğu 7 katlı bir binada yer alması ve yıl sonunda açılması öngörülüyor.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '