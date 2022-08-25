Matthaus, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği formayı müzeye verdi

"Maradona'ya karşı oynamak her zaman büyük bir onur oldu çünkü en iyisiydi." diyen Matthaus, "Sadece futbolcu olarak değil insan olarak da benim için çok önemli biriydi. Artık aramızda olmaması çok üzücü ama her zaman yüreğimizde olacak ve artık müzede de yaşatılacak" şeklinde konuştu.