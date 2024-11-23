Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 13. haftasında sahasında Juventus ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2024 Cumartesi, 13:15
Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı sürüyor. 

Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, sahasında Thiago Motta'nun ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MILAN - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MILAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den  naklen yayımlanacak.

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