Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2024 Salı, 14:16
Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, kendi sahasında Fabio Grosso'nun ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Kevin Bonacina'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bri yayıncısı bulunmuyor.

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