Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, kendi sahasında Fabio Grosso'nun ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MİLAN - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Kevin Bonacina'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bri yayıncısı bulunmuyor.
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