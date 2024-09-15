Monza - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Monza - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İnter, İtalya Serie A'nın 4. haftasında deplasmanda Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2024 Pazar, 11:21
Monza - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Monza - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone İnzaghi yönetimindeki İnter, deplasmanda Alessandro Nesta'nın ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

Monza - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONZA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

U-Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Monza - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONZA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayınlanacak.

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