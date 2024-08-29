Inter efsanesinden Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü!
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekiminin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Arjantinli futbol adamı, Devler Ligi'ndeki yeni sistem için, "Yeni bir format ama Inter her türlü yeniliğe hazır. Bu sistemde de en iyi şekilde mücadele vererek kulübümüzü temsil edeceğiz" dedi.
'HAKAN ÇALHANOĞLU, OYUN LİDERİ'
Ligde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istediklerini söyleyen Zanetti "Inter ligde başarılı olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyor. Inter bu tür zorluklara hazırlıklı, en iyi şekilde kendimizi göstereceğiz ve temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Javier Zanetti, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için gelen sorunun ardından, "Hakan bize göre en iyi oyunculardan biri. Inter için çok emek veriyor, çalışıyor. Inter'in başarılı olmasında büyük katkısı var. Sahada ve saha dışında örnek, kaliteli, değerli bir oyuncu bizim için. Hakan, oyun lideri" yanıtını verdi.
Spor Haberleri
- Inter efsanesinden Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü!
- UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi hangi kan
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı!
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten suç duyurusu!
- Dolmabahçe'de ilk yarı sona erdi!
- Mesut Özil, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
- Lucas Torreira'dan flaş paylaşım!
- Atalanta'dan flaş Nicolo Zaniolo itirafı!
- Milli okçu Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru!
- Pilar Marie Victoria Lopez kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- Türkiye Araplaştırılıyor mu?