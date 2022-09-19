Mustafa Dağıstanlı kimdir, nerelidir? Mustafa Dağıstanlı'nın yaşamı...
Dünyaya gözlerini 11 Nisan 1931'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde açan Dağıstanlı, çok küçük yaşta başladığı ata sporu güreşte 7 yılda 2 olimpiyat, 3 dünya şampiyonluğu yaşayarak tarihi başarılara imza attı.
Türkiye'ye serbest stilde uluslararası ilk altın madalyayı kazandıran Nasuh Akar'ı 20 yaşında Türkiye Şampiyonası'nda yenen Dağıstanlı, adından söz ettirmeye başladı. 1953 yılında milli mayoyu giyen efsane sporcu, 1 yıl sonra Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyanın zirvesine çıktı.
Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde 54 kiloda mindere çıkan Dağıstanlı, Japonya'da altın madalya kazandı. Dağıstanlı 1956 Olimpiyat Oyunları öncesinde de grekoromen stilde Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya ulaştı.
İlk olimpiyat zaferi
Mustafa Dağıstanlı, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda zirveye çıktı.
Serbest stil 57 kiloda mücadele eden Dağıstanlı, kariyerinde ilk kez yer aldığı olimpiyatta altın madalyaya uzandı.
Dağıstanlı, 4 yıl sonra Roma'da düzenlenen 1960 Olimpiyat Oyunları'nda da bu sefer 62 kiloda şampiyonluğu göğüsledi ve üst üste iki kez olimpiyat altın madalyası elde etti.
Dağıstanlı bu başarıyı Hamza Yerlikaya ve Mithat Bayrak'la yapan 3 Türk sporcudan biri olarak tarihteki yerini koruyor.
1957 ve 1959'da da şampiyonluklar geldi
Efsane isim, 1957 ve 1959'da da dünya şampiyonalarında altın madalyayı kimseye bırakmadı.
Dağıstanlı, 1957'de İstanbul'da ve 1959'da İran'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 62 kiloda zirveye çıktı.
Uluslararası arenada sırtı yere gelmedi
Mustafa Dağıstanlı, büyük başarılar elde ettiği ay-yıldızlı mayoyla serbest stilde uluslararası arenada hiç mağlup olmadı.
Dağıstanlı'nın olimpiyat ve dünya şampiyonalarında aldığı altın madalyaların yanı sıra Akdeniz Oyunları'nda, Dünya Kupası'nda ve Balkan Şampiyonası'nda da birer şampiyonluğu bulunuyor.
Kendine has, yerde kaldırıp ters sarma, dana bağı dalış pozisyonlarıyla ünlenen Dağıstanlı, güreştiği dönemde dünyanın en iyi sporcularından biri olarak gösteriliyordu.
Mustafa Dağıstanlı'nın ölümü
Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın cenazesi, oğulları Oğuzhan ve Hakan Dağıstanlı ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından hastane morgundan alındı. Babasının bir aydır hastanede tedavi gördüğünü belirten Dağıstanlı, "Son beş gündür yoğun bakımdaydı. Kalp yetmezliğinden babamı kaybettik. Dünyanın yenilmeyen tek güreşçisiydi. Babamın devrinden bir tek Ahmet amca kaldı. Geriye kalan tüm takım arkadaşları vefat etti. En son babam da vefat etti. Türk bayrağını dalgalandırmasını hep gururla anlatırdı. O bakımdan gururluyuz." dedi.
Mustafa Dağıstanlı'nın cenazesi ne zaman?
Oğuzhan Dağıstanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası için yarın saat 14.00'te TBMM'de tören düzenleneceğini, Kocatepe Camisi'nde ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.
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