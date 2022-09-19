Mustafa Dağıstanlı kimdir, nerelidir? Mustafa Dağıstanlı'nın yaşamı...

İlk olimpiyat zaferi

Mustafa Dağıstanlı, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda zirveye çıktı.

Serbest stil 57 kiloda mücadele eden Dağıstanlı, kariyerinde ilk kez yer aldığı olimpiyatta altın madalyaya uzandı.

Dağıstanlı, 4 yıl sonra Roma'da düzenlenen 1960 Olimpiyat Oyunları'nda da bu sefer 62 kiloda şampiyonluğu göğüsledi ve üst üste iki kez olimpiyat altın madalyası elde etti.

Dağıstanlı bu başarıyı Hamza Yerlikaya ve Mithat Bayrak'la yapan 3 Türk sporcudan biri olarak tarihteki yerini koruyor.

1957 ve 1959'da da şampiyonluklar geldi

Efsane isim, 1957 ve 1959'da da dünya şampiyonalarında altın madalyayı kimseye bırakmadı.

Dağıstanlı, 1957'de İstanbul'da ve 1959'da İran'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 62 kiloda zirveye çıktı.