Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Napoli, İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayınlanacak.
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