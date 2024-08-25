Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Napoli, İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2024 Pazar, 11:28
Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 

Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek. 

Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak. 

Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA? 

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayınlanacak. 

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