Napoli, Antonio Conte ile ilk maçında farklı yenildi!
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, Hellas Verona'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Antonio Conte yönetiminde ligde ilk maçına çıkan Napoli, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada Verona'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Dailon Livramento ile 75 ve 90'da Daniel Mosquera attı.
Bu sonucun ardından Napoli, sezona puansız başladı. Hellas Verona, ilk maçtan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Napoli, ligde gelecek hafta sahasında Bolonga'yı ağırlayacak. Hellas Verona, bu kez Juventus'u ağırlayacak.
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