Napoli, Antonio Conte ile ilk maçında farklı yenildi!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:58

Güncelleme: 18.08.2024 - 21:58

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Antonio Conte yönetiminde ligde ilk maçına çıkan Napoli, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.



Karşılaşmada Verona'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Dailon Livramento ile 75 ve 90'da Daniel Mosquera attı.



Bu sonucun ardından Napoli, sezona puansız başladı. Hellas Verona, ilk maçtan 3 puanı hanesine yazdırdı.



Napoli, ligde gelecek hafta sahasında Bolonga'yı ağırlayacak. Hellas Verona, bu kez Juventus'u ağırlayacak.