Spor yazarları Giresunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
ATTİLA GÖKÇE: "Savaş, siyaset, ekonomi, bilim ya da spor… Ortam karanlık bir sürece girip tıkandığında biri çıkıp ışığı yakıverir. Onun adı kahramandır. Beşiktaş’ın kahramanı Tayyip Taha oldu. Hem Valerien Ismael’i, hem de takımını ipten aldı. Skordan oyuna dönersek… İki takımın da topu bir türlü doğru kullanamadığı sürekli pas arası yaparak top çaldığı geçişlerle dolu bir oyun izledik. Ayrıca kimsenin de set oyunu uygulayacak hali yoktu. Şunu da anlatalım: Beşiktaş’ın kahramanlıklara değil, sistematik çalışan bir oyuna ihtiyacı var… Ismael kredi tazelerken taktik anlayışını ve oyun planlarını yeniden gözden geçirmeli. Aksi halde yeniden kazanmanın yararı uçup gider, sıkıntı yeniden devreye girer." (MİLLİYET)
GÜNTEKİN ONAY: "İlk 45 dakika Beşiktaş açısından her şey olumluydu. Ancak ikinci yarıda dakikalar ilerledikçe aşağı doğru inen bir grafik daha gördük. Valerien İsmael oyuna hamle yapmıyor, kurcalıyor. 1-0 önde giden maçta 5 değişiklik birden yapıp herkesin pozisyonuyla oynadı, takımın yarısını değiştirdi. Beşiktaş’ın iyi bir kadrosu var ancak fark yaratan, taktiksel zekası yüksek bir teknik direktörü yok. Santimetreler ile VAR’dan ofsayt gerekçesiyle dönen Giresun golü Valerien İsmael’i kurtardı. Ancak Beşiktaş, kolay kazanması gereken bir maçı ecel terleri dökerek tamamladı." (HÜRRİYET)
ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş o kadar istekli ve kesin kazanma iradesiyle maça başladı ki Onurcan bile ancak bir noktaya kadar skoru tutabildi. İkinci yarı oyun biraz değişti. Giresunspor bölüm bölüm Beşiktaş'ı zorlasa da Beşiktaş'ı üzecek bir üstünlük sağlayamadı. Oyun biraz daha dengeye döndü. Burada Valerien İsmael'in dokunuşları var. N'Koudou ve Ghezzal değişikliği skoru arttırma adına önemli hamlelerdi. Son dakikalarda ofsayt olan gol ve rakibe verilen pozisyonlardan da çıkacak mesajı doğru almak gerekir. Kazanırken her şey mükemmel olmayabilir. Bazen oyunu değil skoru önemsemek gerekir. Beşiktaş'ın 3 hafta sonra deplasmanda kazanmış olması değerli ben bu tarafını önemsiyorum." (SABAH)
TURGAY DEMİR: "Tempoyu her zaman sahadaki oyuncular ayarlayamaz, bazen kenardan müdahale gerekir, işte Beşiktaş'ta olmayan bu! Valerien İsmael ezber değişiklik yapmaktan öte gidemiyor. Giresunspor karşısında Beşiktaş ikinci yarıda yine oyunu tutamadı, rakibinin kontrolsüz baskısını kabul etti ve az kalsın puan da kaybedecekti. Beşiktaş'ın oyun düzeni yanlış, iyi oynadığı dönemlerde bile korkunç bir dağınıklık var. Sonuç olarak, Beşiktaş bu şekilde nereye kadar gider bilemem ama şampiyonluğa gidemez! Net!" (FOTOMAÇ)
BİLAL MEŞE: "Bu oyunda hani ‘tek kale’ diye bu cümle var ya, ilk yarıya çok uygun dersek, abartmış olmayız. Saiss’in 12’de sakatlanması kenar yönetimi sıkıntıya sokmadı değil. Ne var ki, tecrübeli oyuncunun yerine giren Emrecan’ın maşallahı var, onun eksikliğini hiç hissettirmedi ilk yarıda. Tabi ki Tayyip Talha’yı es geçemeyiz. Hem ofansta, hem de savunmada müthiş sorumluluk alıyor, hata yapmıyor. İleri çıkışları ise artısı... Tek farklı galibiyetler risktir bu oyunda. İkiyi hatta üçü bulacaksınız, aksi taktirde rakibin iştahını kabartırsınız. Skor adına işinizi sağlam kazığa bağlayacaksınız, bulduğunuzu atacaksınız, onu bunu bilmem arkadaş! Oğulcan’ın uzatma dakikalarında attığı gol, ya ofsayt olmasaydı?" (MİLLİYET)
FATİH DOĞAN: "Beşiktaş'ın yeni stoperi Tayyip Talha iki haftadır hem takımının hem de sahanın en iyi performansını sergiliyor. Yerinde müdahaleler, iyi kademe ve oyun coşkusu yetmiyormuş gibi Fenerbahçe maçından sonra Giresun deplasmanında da penaltı yaptırmaya, gol atmaya da soyundu. Tayyip Talha'nın alkışlanacak performansı olmasa Fenerbahçe maçı berabere bitmeyebilir, Giresun maçı kazanılamayabilirdi. Kartal uçmak istiyorsa kanatlarını iyi kullanmalı. Özellikle beklerin savunmanın yanında hücuma katkısı sağlamalı. Yoksa kısırdöngü puanları ve güveni tüketir. Valerien İsmael, Tayyip Talha'yı pamuklara sarsın çünkü iki haftadır oyunla değil onunla ayakta kaldı." (SABAH)
SİNAN VARDAR: "Beşiktaş'ın 3 haftadır kötü sonuçların ardından galibiyeti önemliydi. Siyah-Beyazlı takımın özellikle ilk 45 dakikadaki futbolu umut verirken 2. yarıdaki performansı hayal kırıklığıydı. Maçın son anlarında Giresunspor'un golünün VAR'dan dönmesi belki de Valerien Ismael'i ipten aldı. Maçın kahramanı Tayyip Talha oldu. Sözüm Ismael'e... İlk yarıda takım ışık saçarken ikinci yarısında skoru koruma isteği tam bir saçmalıktı. Biri ona söylesin Beşiktaş büyük takımdır, skoru koruma iç güdüsüyle kapanmaz. Fransız teknik adam hala Beşiktaş'ı anlamadı. Bu gidişle Beşiktaş'ı anlayamadan da gidecek gibi!Beşiktaş kazandı ama Ismael bu maçtan sonra da tartışılmaya devam edilecek. Beşiktaş'ın verilmeyen golü, verilen penaltı, doğru kararlardı. Giresun'un golünde de yanlış kararın VAR'dan dönmesi hakemleri de kurtardı." (FOTOMAÇ)
OKTAY DERELİOĞLU: "Beşiktaşlı futbolcular öyle bir pres yaptılar ki Giresun takımı ilk yarıda neredeyse hücum edemedi. Fakat ceza sahası içinde çok da becerekli olunamayınca en az 3 farklı bitmesi gereken ilk yarı Tayyip Talha'nın harika golüyle 1-0 sona erdi. Tabii burada kaçan bir de penaltı olduğunu da belirtmek gerek. Redmond'un kaçırdığı gol olsa Beşiktaş son bölüme çok rahat girecekti. Dele Alli de çok etkisizdi. 90. dakikada Giresun'un golünün VAR'dan dönmesi de Beşiktaş için şans anıydı. Beşiktaş çok kolay kazanacağı bir maçı son bölümde ecel terleri dökerek kazandı. Beşiktaş maçı ilk yarıda bitirmeliydi." (TAKVİM)
DENİZ ÇOBAN: "Beşiktaş’ın Tayyip Talha ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR marifetiyle iptal edildi. Ofsayt tespiti doğru. Ofsayt tespitinin yapıldığı karambolden önce de Talha’nın kafasına gelen bir krampon darbesi var. Bu, net bir penaltı. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, doğru bir yorumla, ofsayttan önceki penaltı pozisyonuna dönülerek, penaltı kararı verilmesi yerindeydi. 78. dakikada Cenk önce Perez’e faul yaptı daha sonra Campuzano’ya faul yaptı. İkinci faulünde sarı kart gördü ama ilk faulü de sarı kartı gerektirirdi. 90. dakikada Oğulcan’ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde Hayrullah Bilazer santimlerle ofsayt pozisyonunda olduğunu var tespit etti. Çizilen çizgilerde bir sorun görünmüyor. Çizgi elden çizilmiş gibi görünse de gerçek öyle değil. Omuzdan inen dikmenin yerdeki iz düşümü 3 boyutlu çizimde dikkatli bakılmadı için gözü yanıltıyor." (FANATİK)
TÜMER METİN: "Giresunspor'un seni mağlup edecek bir gücü yok. Burada iş hocaya da düşüyor. Valerien Ismael, çok iyi bir Anadolu takımı olabilir ama büyük takım hocası olabilir mi, orası hala tartışılır. Geçen seneden beri Valerien Ismael'in değişikliklerle ilgili çok tartışılıyor. Bir çırpıda 3-4 maç sayabiliriz. Son dakika Giresunspor'un ofsaytla bulduğu gol ofsayt olmasa bugün Giresun'dan İstanbul'a ıstırap içinde olacaksın. Bu önemli bir mesaj. Şu görüntüdeki Giresunspor'da 2 puan bırakıp dönmüş olacaksın. Bu bir mesaj. Başkanın, yönetimin alması gereken bir mesaj. İlla testinin kırılmasına gerek yok. Hayatta da olur bu, hazırlıklı mısın, değil misin?"
NİHAT KAHVECİ: "Beşiktaş taraftarını tanıyorsam bu oyunu bir kişi bile beğenmiyordur. Başakşehir maçından sonra kaybediyorsan böyle kaybet dedik. Bugünkü galibiyet Beşiktaş'a mağlubiyet yazar. Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın. Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem. Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir? Bu oyunla şampiyonluk çok zor."
SİNAN ENGİN: "VAR'da çizgiyi yamuk çizdiler. Türkiye bu maçı 1-1 gibi düşünsün. Ismael bu takımın başında sezon sonuna kadar kalmalı o ayrı. Sezon sonunda değerlendirme yapılır, burası hacı baba tekkesi değil. Türkiye'nin en genç yetenekli Türk oyuncusu da Arda Güler'dir. Türkiye'nin en iyi stoperi de Tayyip Talha'dır diyorum. Elinde çok güzel malzeme var, sonuna kadar seni destekliyorum. Ne gelecek başka bir hoca var, ne gelecek olan senden daha iyi olabilir."
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