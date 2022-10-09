Spor yazarları Giresunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

NİHAT KAHVECİ: "Beşiktaş taraftarını tanıyorsam bu oyunu bir kişi bile beğenmiyordur. Başakşehir maçından sonra kaybediyorsan böyle kaybet dedik. Bugünkü galibiyet Beşiktaş'a mağlubiyet yazar. Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın. Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem. Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir? Bu oyunla şampiyonluk çok zor."