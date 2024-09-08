Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund eski futbolcuları Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski için jübile maçı düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2024 Pazar, 15:03
Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

Borussia Dortmund, milli takım arasında Signal Iduna Park'ta Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski için bir jübile maçı organize etti.

Kulüpte uzun yıllar forma giyen iki futbolcunun takımlarının karşı karşıya geldiği maç kapalı gişe oynandı.

Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

NURİ ŞAHİN DE FORMA GİYDİ

Jakub Blaszczykowski'nin takımı sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrılırken karşılaşmada Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi.

Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

KLOPP YENİDEN DORTMUND'DA

Borussia Dortmund'un eski teknik direktörlerinden Jürgen Klopp, bu maç için yeniden Signal Iduna Park'a döndü.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra uzun süre takım çalıştırmayacağını açıklayan Klopp, jübile maçta Jakub Blaszczykowski'nin takımının başında sahada yer aldı.

Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

'SANKİ EVE DÖNÜYORMUŞUM GİBİ'

Klopp maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sanki eve dönüyormuşum gibi. Her zaman hayal ettiğim şey buydu. Tekrar buluşabilmemiz, iyi vakit geçirebilmemiz ve tüm hikayeleri anlatabilmemiz... Hepimiz için harika anılara sahip dolu bir Signal Iduna Park" dedi.

Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

DORTMUND KARİYERİ 

Jürgen Klopp, 2008-2015 yılları arasında Borussia Dortmund'da çalışmış ve takımının başında 319 maça çıkmıştı. Alman çalıştırıcı, Borussia Dortmund'la Bundesliga (2), Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası (2) şampiyonlukları yaşadı.

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