Nuri Şahin forma giydi: Jürgen Klopp jübile maçında takımın başına geçti!

'SANKİ EVE DÖNÜYORMUŞUM GİBİ'

Klopp maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sanki eve dönüyormuşum gibi. Her zaman hayal ettiğim şey buydu. Tekrar buluşabilmemiz, iyi vakit geçirebilmemiz ve tüm hikayeleri anlatabilmemiz... Hepimiz için harika anılara sahip dolu bir Signal Iduna Park" dedi.