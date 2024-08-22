Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması: 'Kolay olmayacak'
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımdan ayrılması gündemde olan Youssouf Moukoko hakkında açıklamalarda bulundu.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Youssouf Moukoko hakkında konuştu.
Moukoko ile her şeyi açıkça konuştuğunu söyleyen Nuri Şahin, "Moukoko'ya açıkça bir bakış açısı gösterdim. İyi ve açık bir ilişkimiz var. Bu onun için kolay olmayacak. Çok oynamak istiyor. Her oyuncu benimle nerede duracağını bilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sky Sports'un haberine göre; Moukoko'ya talip olan Real Betis, şartlarda anlaşılamaması üzerine bu transferden vazgeçti.
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