Nuri Şahin'den Jose Mourinho itirafı: 'İşler iyi gitmediğinde...'

"BENİM İÇİN ÖNEMİ YOK!"

Nuri Şahin, Dortmund'da bazı futbolcuların kendisinden şikayetçi olduğuna yönelik iddialara da cevap verdi.

Emre Can ve Sabitzer'le problemi olduğu konuşulan Nuri Şahin, "Üst düzey takımsak her yerde kazanmalıyız. 3 günde bir oynamaya alışkın olmayan oyuncular var. Emre Can henüz formunun zirvesinde değil. Evet kaptan ama hiyerarşi performansı korumaz demiştim. Sabitzer, onu koyduğum yerde oynamak istemedi. Ama kararı koçun vereceğini söyledi. Benim için önemi yok, sonuçta haklı" ifadelerini kullandı.