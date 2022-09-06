Okan Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan açıklaması! '2-3 güne bitecek'

"YAŞAR KEMAL UĞURLU İSMİNİ GÖRÜNCE ENDİŞE TAŞIMAYA BAŞLADIK"

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Maç öncesinde Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık, yalan söylemeyeceğim. Başakşehir ile çıktığım son maçta da yine yanlış bir kırmızı kart göstermişti. O performans şaşırtmadı beni. İletişimi zayıf bir hakem. Tabii ki Galatasaray Kulübü'nün geçen seneden gelen bir hafızası var. Bu sene de aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ediyor. Tabii ki yine bir MHK ve TFF var. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Bunun için de hata yapmalarını istemiyoruz, hataların neden olduğunu da çözemiyoruz. 3 kişi otursak doğru kararı veririz, neden verilemediğini anlamıyoruz. Sadece bize karşı değil. Ama tabii hiçbir şekilde kötü bir niyet aramıyoruz. Bundan sonraki maçlarda isteğimiz, daha iyi hazırlansınlar, daha konsantre olsunlar. Benim isteğim hakemler biz nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlansın."