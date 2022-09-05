Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü, Galatasaray sahada 10 kişi kaldı!
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçın 44. dakikasında 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın bu dakikasında Günay Güvenç'in gönderdiği uzun topta Abdülkerim Bardakcı ve Figueiredo birlikte hava topuna çıktı. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonda Abdülkerim'in rakibine faul yaptığını işaret etti. Uğurlu, 31. dakikada ilk sarı kartını gören Abdülkerim'e bu pozisyonda da sarı kart gösterdi ve 27 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.
Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim'in kırmızı kart pozisyonunda itirazda bulunan Lucas Torreira da sarı kart gördü.
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