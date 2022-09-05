Galatasaraylı taraftardan Gaziantep FK maçına yoğun ilgi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 21:20

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK maçına büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi takımın taraftarları, yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadı'nın büyük çoğunluğunu doldurdu.

MAÇ 1 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Galatasaray-Gaziantep FK maçı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle 1 dakika geç başladı.

TFF'nin Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla santra öncesi hakemler ve iki takımın futbolcuları hareketsiz kalarak maçı başlatmadı.