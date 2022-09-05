Galatasaraylı taraftardan Gaziantep FK maçına yoğun ilgi
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK maçına büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi takımın taraftarları, yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadı'nın büyük çoğunluğunu doldurdu.
MAÇ 1 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Galatasaray-Gaziantep FK maçı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle 1 dakika geç başladı.
TFF'nin Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla santra öncesi hakemler ve iki takımın futbolcuları hareketsiz kalarak maçı başlatmadı.
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