Galatasaraylı taraftardan Gaziantep FK maçına yoğun ilgi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 21:20
Galatasaraylı taraftardan Gaziantep FK maçına yoğun ilgi
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK maçına büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi takımın taraftarları, yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadı'nın büyük çoğunluğunu doldurdu.

MAÇ 1 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Galatasaray-Gaziantep FK maçı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle 1 dakika geç başladı.

TFF'nin Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla santra öncesi hakemler ve iki takımın futbolcuları hareketsiz kalarak maçı başlatmadı.


galatasaray Nef Stadyumu gaziantep fk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler