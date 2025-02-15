Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 24. haftasında deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 11:31
Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

La Liga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Vicente Moreno'nun ekibi Osasuna ile karşılaşacak.

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Munuera Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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