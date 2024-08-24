Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Serie A'nın 2. haftasında deplasmanda Parma ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 11:10
Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, deplasmanda Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşı karşıya gelecek.

Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PARMA - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak. 

Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PARMA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

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